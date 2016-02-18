Томбінський: закон про електронне декларування слід привести у відповідність до міжнародних стандартів

Про це йдеться у заяві Томбінського з приводу прийняття сьогодні Верховною Радою законів, які необхідні для запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

Посол привітав прийняття законів щодо вдосконалення процедури спецконфіскації (реєстраційний № 4054), вдосконалення роботи агентства з розшуку активів, одержаних злочинним шляхом (реєстраційний № 4056), та внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури згідно з рекомендаціями МВФ (реєстраційний № 4055).

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"Я вітаю ухвалення, у другому читанні, законів про агентство з питань виявлення, розшуку і управління активами (4056), про арешт майна та спеціальну конфіскацію (4054) та про прокуратуру (4055). Ми дуже цінуємо важку роботу всіх тих, хто долучився до досягнення цього результату", - наголосив Томбінський.

"Доведення цих зусиль до логічного завершення вимагатиме, щоб закон про електронне декларування статків (3755) був приведений у відповідність до міжнародних стандартів для того, щоб забезпечити надійну і всебічну систему перевірки електронних декларацій активів", - наголосив Томбінський.

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При цьому посол додав, що "висунення інших членів до Національного агентства з питань запобігання корупції повинно бути завершеним без подальших затримок для того, щоби Агентство повністю запрацювало у першому кварталі 2016 року".