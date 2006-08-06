На Польщу після тропічної спеки впали зливи, які йдуть в усій країні останні дві доби.

У Варшаві залиті не тільки тунелі та вулиці міста, а й під`їзди до віадуків. У польській столиці затоплені підвали будинків, в місті в посиленому режимі працюють всі комунальні служби: управління міських доріг, управління прибирання міста, підприємство Варшавські водогони й пожежники.

Столичні радіостанції просять водіїв утриматися від поїздок Варшавою.

У місті Лодзь також опинилися під водою численні транспортні артерії - певний час не ходили автобуси й трамваї.

На півдні Польщі (Дольни Шльонськ) через зливи різко піднявся рівень води в річках. Зокрема, в околицях Кам`яної Гори за кілька годин випало 40 літрів опадів на квадратний метр.

РІА "Новости"