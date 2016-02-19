У Дніпропетровську викрили поліцейських, що викрали мешканця Донеччини й катували, вимагаючи гроші

Як повідомляє прес-центр СБУ, у Красному Лимані на Донеччині поліцейські незаконно позбавили волі місцевого мешканця нібито за скоєння ним шахрайства. Його вивезли у Дніпропетровськ та три доби утримували в місцевому відділенні поліції, систематично застосовуючи до нього тортури та моральний тиск.

Зазначається, що вони хотіли отримання 65 тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Зловмисники вимагали перевести гроші на картковий рахунок одного зі здирників. Після отримання 60 тисяч гривень поліцейські відпустили чоловіка, призначивши зустріч для передачі йому матеріалів справи.

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«Побачення» відбулася на залізничному вокзалі Дніпропетровська. Під час спецоперації співробітники Управління СБУ в Донецькій області затримали одного з правопорушників.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. У відділенні поліції та відділенні банківської установи тривають обшуки.

Уже встановлено двох поплічників здирника. Їх оголошено у розшук.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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