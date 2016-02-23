Путін може взяти участь у військових навчаннях у Криму "Кавказ-2016" - СБУ

"Найближчим часом на території Автономної республіки Крим розпочнуться військові навчання "Кавказ-2016" і не виключена участь у окремих заходах навіть президента Путіна. Він, можливо, туди приїде", - сказав Олександр Ткачук.

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Крім того, додав він, передбачається, що там перебуватиме міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Також Олександр Ткачук зазначив, що з 25 лютого на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей планується перебування "військової комісії на чолі з командувачем Центру територіальних військ Південного військового округу, генералом Андрієм Сердюковим".