Путін може взяти участь у військових навчаннях у Криму "Кавказ-2016" - СБУ
17:41, 23 лютого 2016Політика
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Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук зазначає, що президент Росії Володимир Путін може взяти участь у військових навчаннях у Криму "Кавказ-2016".
REUTERS
"Найближчим часом на території Автономної республіки Крим розпочнуться військові навчання "Кавказ-2016" і не виключена участь у окремих заходах навіть президента Путіна. Він, можливо, туди приїде", - сказав Олександр Ткачук.
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Крім того, додав він, передбачається, що там перебуватиме міністр оборони Росії Сергій Шойгу.
Також Олександр Ткачук зазначив, що з 25 лютого на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей планується перебування "військової комісії на чолі з командувачем Центру територіальних військ Південного військового округу, генералом Андрієм Сердюковим".
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