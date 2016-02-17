Терористи накрили вогнем з "Градів" позиції сил АТО, у хід пішла протитанкова керована ракета
Проросійські бандформування не припиняють обстріли позицій українських воїнів, нехтуючи домовленостями щодо деескалації конфлікту на Донбасі.
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Окрім гранатометів та мінометів, цієї ночі окупанти застосували реактивні системи залпового вогню.
Так, з напрямку Старомихайлівки по опорних пунктах бійців АТО у Первомайському та Невельському противник вів вогонь з БМ-21 "Град".
Під мінометний обстріл бойовиків потрапили позиції сил АТО в Пісках, Красногорівці, Широкіному, Лебединському, а також неподалік Чермалика та Водяного.
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"Обстріли наших опорних пунктів з гранатометів та стрілецької зброї зафіксовано в Опитному, Мар’їнці, Луганському, Новгородському, Зайцевому, Троїцькому та Новоселівці. Окрім того, по українських укріпленнях в Опитному ворог застосував протитанкову керовану ракету", - йдеться у повідомленні штабу.
Неспокійно було й на Луганському напрямку, де опорні пункти сил АТО неподалік Кримського та Золотого були обстріляні з мінометів.
"Загалом протягом минулої доби противник 60 разів відкривав вогонь по наших позиціях", - підсумували у штабі.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 17 лютого 2016 року:Проросійські бандформування не припиняють о...Опубликовано Прес-центр штабу АТО 16 февраля 2016 г.