Філатов заявив, що депутатам в міськраді Дніпропетровська вдалося сформувати коаліцію

Міський голова Дніпропетровська та член президії політради УКРОПу Борис Філатов повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook, що депутати міської ради підписали коаліційну угоду, а, отже, нарешті міськрада почне працювати.

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За словами мера, підписи в документі поставили 35 місцевих депутатів. Працювати на благо рідного міста домовилися представники фракцій «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», «Об’єднання «Самопоміч» і левова частка депутатів, обраних від «Опозиційного блоку». Підписання епохальної для нинішньої міськради угоди провели у приміщенні Дніпропетровської облдержадміністрації.

На переконання Бориса Філатова, ця угода є основою для роботи коаліційної більшості у міськраді. «Тут зібралися депутати, які формують промерську коаліцію. Я радий, що нам вдалося зібрати більшість. У грудні фактично було відкрито «скриньку Пандори», і відлуння цього відчувається і зараз», – зазначив міський голова.

Борис Філатов також додав, що, аби уникнути спекуляцій та не порушувати законодавство, сьогоднішня зустріч депутатів – це не виїзна сесія. Ключові питання, зокрема, новий регламент і структура міськради, будуть винесені на голосування 29 лютого в сесійній залі міськради.

Тим часом у фракції «Об’єднання «Самопоміч» провели своє засідання та заявили про підтримку розблокування роботи міської ради. За словами депутата Артема Хмельникова, підписана коаліційна угода стане початком нового витка роботи міськради. «Ми підтримуємо ініціативу міського голови, депутатських фракцій, а також груп, які тут присутні. Ми готові підтримати той регламент, який консолідовано розробили депутати від УКРОПу, групи депутатів «Опозиційного блоку» і фракції «Самопоміч». 99,9% всіх пропозиції там були враховані», – повідомив депутат. Також він зазначив, що кількісний склад виконкому, структура міськради та обрання заступників – це прерогатива міського голови.

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У свою чергу, заступник міського голови Світлана Єпіфанцева, обрана від «Опозиційного блоку», наголосила, що депутати від «Опоблоку», які відгукнулися на прохання налагодити роботу та поставили свої підписи під коаліційною угодою, ухвалили правильне рішення. «Хотілося б конструктивної роботи. Ми не хочемо бути в деструктиві. Ми хочемо, щоб місто працювало, щоб був погоджений бюджет, щоб ми знову могли ремонтувати дороги та освітлення, – щоб робота міського господарства була налагоджена», – прокоментувала підписання коаліційної угоди Світлана Єпіфанцева.