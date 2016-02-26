Комітет Ради збирається реформувати українську систему охорони здоров'я замість МОЗ

Про це в ефірі «Громадського» заявив заступник голови комітету Олег Мусій. Для цього комітет розробив і продовжує розробляти ряд законопроектів у сфері охорони здоров'я.

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«Комітет, розуміючи ситуацію, взяв на себе відповідальність за реформу системи охорони здоров'я та побудови нової системи охорони здоров'я. Ми з комітетом подали узгоджений законопроект «Про основи державної політики охорони здоров'я». Ми сьогодні погодили законопроект «Про лікарські засоби». Ми від комітету подали законопроект «Про автономізацію медичних установ», який є альтернативою законопроекту МОЗу. На наступному засіданні комітету погодимо законопроект «Про організацію медичного обслуговування населення». І ми не дамо пану Яценюку і пану Квіташвілі розікрасти майно системи охорони здоров'я», - заявив Мусій.

Він підкреслив, що останні півроку глава МОЗ Олександр Квіташвілі постійно заявляв про якісь законопроекти, які розробляє його відомство для реформи системи охорони здоров'я. Однак у результаті зміг представити лише один законопроект, метою якого є банкрутство і «дерибан» майнових комплексів лікарень.

«Для реформування системи охорони здоров'я МОЗ не зробив нічого», - додав народний депутат.