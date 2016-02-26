В "Опозиційному блоці" Дніпропетровська розповіли про розкол всередині партії

Про це вона заявила під час прес-конференції, передає "Мост-Днепр".

Єпіфанцева наголошує, що ні вона, ні низка інших політиків не зрадили своїм політичним та ідеологічним принципам, досі залишаючись членами "Опозиційного блоку" і продовжуючи обіймати свої посади.

"Ні для кого не секрет, що в партії "Опозиційний блок" стався розкол. Всі знають, що особисто я стояла біля витоків і підняла перший прапор "Опозиційного блоку" в Дніпропетровську. Ні для кого не секрет, що моя позиція принципова, і я хочу з повною відповідальністю заявити, що ні моя думка, ні мої переконання на сьогодні не змінилися", - зазначила вона.

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Єпіфанцева розповіла, що у партії стався розкол, тому що в політсилі утворилася внутрішня течія. "Після виборів у жовтні минулого року по лютий цього міська рада перебуває у повному деструктиві. Під прапори "Опозиційного блоку" ми стали для того, щоб бути конструктивною опозицією, яка реально б вирішувала проблеми наших виборців", - зазначила вона.

Крім того, керівник Дніпропетровського "Опоблоку" заявила, що вступ до коаліції з партіями УКРОП і "Самопоміч" зумовлений необхідністю якнайшвидшого запуску роботи міської ради і не має під собою жодних фінансових інтересів.

"Коли постало питання про те, що панує деструктив, у нас з'явилося особливе бачення вирішення цієї ситуації. Неприпустимо, щоб протягом 1/10 каденції блокувалася робота міста. Сьогодні Дніпропетровськ – це єдине місто України, яке не прийняло бюджет", - додала вона.

Нагадаємо, що 24 лютого в Дніпропетровській міській раді була створена коаліція, до якої увійшли 35 депутатів, які представляють партії УКРОП, "Самопоміч" та частина депутатів від "Опозиційного блоку".