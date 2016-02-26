Єврокомісія може знову об'єднати скасування віз для України та Грузії - ЗМІ

Про це йдеться у статті "Розділення "безвізової заявки" України та Грузії. Що це означає на практиці", передає "Європейська правда".

За процедурами Євросоюзу, "заявка" Єврокомісії має пройти тривалу процедуру узгодження – і між країнами-членами Євросоюзу, і на рівні Європарламенту.

Процедура проходження "безвізової заявки" в органах ЄС забирає не менше місяця. Таким чином, грузинська заявка буде готова для затвердження Радою ЄС не раніше, ніж наприкінці березня.

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За стандартами ЄС – якщо немає надзвичайних обставин – рішення про скасування віз в Євросоюзі затверджує Рада ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки.

Цей орган збирається на засідання лише раз на квартал. Найближче його засідання – 10-11 березня. Наступне – 9-10 червня. На березневе засідання Грузія не встигає, а на червневому до Грузії має приєднатися й Україна, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, за даними кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, рішення Єврокомісії щодо скасування віз для українців відкладається.

"Пропозиція ЄК щодо візової лібералізації для Грузії буде готова наступного тижня. Україні, можливо, доведеться почекати після референдуму щодо асоціації, який відбудеться в Нідерландах 6 квітня", - повідомив він.

У свою чергу в Європейській комісії не коментують інформації щодо того, що пропозиція скасувати візи для українців відкладена до референдуму у Нідерландах.