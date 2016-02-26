У Єврокомісії відреагували на повідомлення ЗМІ про рішення відкласти скасування віз для українців

Так у п’ятницю в Брюсселі прокоментувала агентству УНІАН відповідну інформацію речник Єврокомісії Тове Ернст.

"Після того, як ми вже сказали у грудні, що Комісія ухвалить пропозиції на початку 2016 року, нам нічого більше додати. Ми ніколи не називали дати, тому ми не можемо говорити про відтермінування", - сказала вона.

Читайте такожГолова МЗС Франції: безвізовий режим для України залежить від боротьби з корупцією

За інформацією дипломатичних джерел, наразі консультації між Україною та Європейсько Комісією ще тривають.

Як повідомляв УНІАН, за даними кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, рішення Єврокомісії щодо скасування віз для українців відкладається.

"Пропозиція ЄК щодо візової лібералізації для Грузії буде готова наступного тижня. Україні, можливо, доведеться почекати після референдуму щодо асоціації, який відбудеться в Нідерландах 6 квітня", - повідомив він.