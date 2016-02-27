Жебрівський розповів про можливі особливості формування нової коаліції

Про це в ефірі "112 Україна" заявив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Для багатьох коаліціантів те, що трапилося мало стати холодним душем. Суть не в персоналіях, а в програмах і діях, які потрібно здійснити для проведення реформ, про які там багато говориться. Ті коаліціанти, які повинні організувати нову коаліцію, повинні сформувати програму і вибрати найбільш ефективних для її виконання людей, - інакше - перевибори", - сказав Жебрівський.

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Також він підкреслив, що коаліція була малоефективна і до того, як перестала існувати.

Як повідомляв УНІАН, фракції "Батьківщина" і "Самопоміч". заявили про вихід з коаліції.

А керівник фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook заявив, що «наступного тижня керівники парламентських демократичних фракцій повинні почати переговори про створення нової коаліції у Верховній Раді під новий уряд»

За його словами, фракція «БПП» готова запропонувати план спільних дій парламентської більшості і Кабінету міністрів.

«Його виконавцями повинна стати технократична команда реформаторів без партійних амбіцій», - додав Луценко.