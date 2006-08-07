Луценко дав Януковичу ряд обіцянок

Новопризначений міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО запевнив прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, що працюватиме на цій посаді з метою «очистити суспільство від кримінального елементу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні під час представлення його В.ЯНУКОВИЧЕМ перед керівним складом відомства.

«Я готовий працювати з тим ж цілями, з тою ж енергію, з якою починав працювати міністром рік тому», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, запевнивши при цьому, що «сачкувати, ховатися, перестраховуватися ніколи не мав такої звички, і мати не буду далі”. Ю.ЛУЦЕНКО пообіцяв, що працюватиме чесно, відповідально перед суспільством. “Маю намір зробити найголовнішу справу - очистити суспільство від кримінального елементу», - наголосив міністр.

Звертаючись до представників ЗМІ, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що «призначення мене в уряд національного компромісу відбувалося в неоднозначних умовах, історію і причини такого рішення я поясню журналістам пізніше».

Як повідомлялося, раніше Ю.ЛУЦЕНКО неодноразово заявляв, що не має наміру працювати в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.

Ю.ЛУЦЕНКО обіймав посаду глави МВС у двох урядах - Юлії ТИМОШЕНКО і Юрія ЄХАНУРОВА. Вчора він був призначений на цю посаду втретє.

У період Помаранчевої революції Ю.ЛУЦЕНКО був польовим командиром Майдану.