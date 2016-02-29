У Брюсселі дали зрозуміти Раді, що необхідно визначитися з безвізовими законами зараз, а не в майбутньому
Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган переконує депутатів Верховної Ради у необхідності зараз, а не у майбутньому, ухвалити законодавство, що потрібне для запровадження безвізового режиму України з ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі в рамках "Українського тижня" в Європейському парламенті.
"Європейська комісія допомагає в цьому. Але треба, щоб український парламент прийняв рішення таким чином, щоб були виконані всі необхідні критерії", - підкреслив він.
Як приклад Ган навів електронну систему декларацій. "Важливо, щоб це все було відкрито, якою є ситуація з приватною власністю, це треба зробити зараз, а не у майбутньому", - наголосив єврокомісар.
Крім того, за його словами, в разі реалізації необхідних реформ Україна буде здатна отримати зовнішню фінансову підтримку. "Ми бажаємо успіху Україні і сподіваємося, що Україна стане "країною успіху", - додав він.
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Ган знову підтвердив позицію Європейської комісії стосовно "повної підтримки, особливо в тому, що стосується вашої територіальної цілісності". "Ніяких поступів не буде зроблено, санкції зняті не будуть", - підкреслив чиновник. Разом з тим він вважає необхідним досягти прогресу у виконанні Мінських домовленостей.
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Говорячи про розвиток відносин у сфері торгівлі, Ган повідомив, що "чудове українське вино вже можна знайти у Брюсселі". "І ми очікуємо на подальший розвиток. Багато ще треба зробити", - констатував єврокомісар.
Між тим він висловив переконання у необхідності послідовного виконання вже ухваленого законодавства для реформування судової гілки влади, боротьби з корупцією, покращення інвестиційного середовища.