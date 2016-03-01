У Європі вважають, що український парламент робить недостатньо для впровадження реформ - Семерак

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт", Голова Української частини Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Остап Семерак у вівторок, перебуваючи у Брюсселі на "Українському тижні" в Європарламенті.

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Він нагадав, що напередодні керівник місії Європарламенту з реформування Верховної Ради України Пет Кокс, представляючи звіт місії, поставив незадовільну оцінку роботі в парламентських комітетах. Посилаючись на заяву Пета Кокса, народний депутат зазначив, що європарламентарі "вказують на низьку дисципліну українських депутатів у роботі в комітетах".

Представник "Народного фронту" заявив, що лише 7 % законопроектів ухвалюються Верховною Радою.

На його переконання, це призводить до фактичного зриву коаліційної угоди, а також до гальмування діяльності Кабінету міністрів України, який не може проводити реформи без відповідної законодавчої бази.

Водночас Остап Семерак зазначив, що дослідження громадської мережі "Опора" засвідчили: найбільш дисциплінованою фракцією Верховної Ради поточного скликання є "Народний фронт".

"Найменш продуктивними, відповідно до дослідження, є Комітет з питань інформатизації та зв’язку на чолі з нардепом від "Самопомочі" Данченком, Комітет транспорту на чолі з нардепом від БПП Дубневичем, Комітет з питань охорони здоров'я на чолі з нардепом від БПП Богомолець, Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на чолі з нардепом від "Батьківщини" Немирею", - додав він.

"Аналізуючи цю інформацію, можна зробити висновок, що представники фракцій, які підписалися під коаліційною угодою, не змогли налагодити роботу у комітетах. У таких умовах нарікання на адресу уряду за низький темп реформ абсолютно безпідставні. Тому керівництву Верховної Ради варто було знайти механізми для підвищення дисципліни у питанні розгляду та ухвалення законопроектів", - резюмував Семерак.