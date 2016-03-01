Янукович готовий повернутися в Україну в якості президента - адвокат
15:10, 01 березня 2016Політика
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Адвокат Віктора Януковича повідомив про плани екс-президента повернутися в Україну як "легітимний".
REUTERS
Про це розповів адвокат біглого екс-президента Віталій Сердюк, повідомляє "Главком".
"У нього є намір повернутися в Україну, і для цього будуть робитися правові кроки. Янукович з себе повноважень президента не складав і не відсторонився від керівництва країною. Процедура усунення його з посади була проведена з грубим порушенням Конституції України", - сказав Сердюк.
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За словами адвоката, Януковича не оголошено в міжнародний розшук і може спокійно пересуватися світом, але "існує загроза його життю".
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Як повідомляв УНІАН, раніше генпрокурор Віктор Шокін заявив, що екс-президент Віктор Янукович може бути екстрадований в Україну після того, як буде завершено конфлікт на Донбасі.
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