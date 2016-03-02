У російському Донецьку розпочались дебати сторін у справі Савченко (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, Савченко до будівлі суду, оточеної поліцією, доставили у "кортежі" з п'яти автомобілів. У середині будівлі перебувають не менше десятка озброєних спецпризначенців, у тому числі з автоматами.

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Надія втягнута у вишиванку, виглядає дуже схудлою, але усміхненою. Її завели до зали суду пристебнутою наручниками до конвоїра. Савченко за традицію привіталася гаслом "Слава Україні", на що почула відповідь "Героям Слава".

Судове засідання розпочинається о 10.00 за київським часом. Спочатку прокурори зачитають обвинувачення, потім виступить адвокат льотчиці Ілля Новіков, який теж одягнув вишиванку.

На 3 березня заплановані виступи адвокатів Миколи Полозова та Марка Фейгіна. Завтра ж останнє слово буде надано самій Надії. Після виступу українки суддя повідомить дату, коли буде оголошено вирок.

Підтримати Надію приїхала її сестра Віра, українські консули з Генконсульства України у Ростові-на-Дону, а також дипломати країн Заходу та представник Єврокомісії в РФ.

Адвокати на виправдання не сподіваються, адже російська Феміда відкинула 90% доказів, які зібрав захист.

Довідка УНІАН. Українську льотчицю в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист звинувачення відкидають і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.