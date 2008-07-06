Вітренко має претензії до Міжнародного Валютного Фонду

Міжнародний Валютний Фонд зобов`язаний відшкодувати Україні «втрати від руйнівних результатів економічних і соціальних реформ, проведених під його диктатом». Про це йдеться у резолюції ХХІ з`їзду Прогресивної соціалістичної партії України.

Як нагадує прес-служба партії Наталії Вітренко, “3 червня 1992 року Верховна Рада України ратифікувала Договір з МВФ. З тієї миті і по сьогодні президенти, прем`єр-міністри, глави національного Банку України покірно підписують Меморандуми з МВФ і слухняно виконують їх вимоги по проведенню економічних і соціальних реформ в Україні. В результаті проведення реформ за рецептами і вимогами МВФ в Україні розгромлена національна промисловість, сільське господарство, фінансова система і сфера послуг. Втрачено наукові школи. Реформи привели до соціальної і демографічної катастрофи”.

У результаті таких реформ, стверджує ПСПУ, “ВВП України в 2007 році склав тільки 67% від рівня 1990 року. Знос основних фондів, в середньому по країні, складає 80%. Загрозливий знос об`єктів інфраструктури, наближає масові техногенні катастрофи. Населення України скоротилося на 6 млн. чоловік, 7 млн. кваліфікованих трудових ресурсів залишили країну. Більше 75% населення живе за межею бідності. Країну захлеснули наркоманія і алкоголізм. Епідемії СНІДу і туберкульозу стали чинниками підриву національної безпеки. За індексом людського розвитку з 1990 по 2007рр., Україна опустилася з 45 на 76 місце серед 173 країн світу. Зовнішній борг України перевищив 61% ВВП і досяг 92,5 мрд доларів США, тобто наша країна перетворилася на банкрота”.

З`їзд ПСПУ також озвучив свої вимоги: «Верховній Раді України негайно створити слідчу комісію з розслідування злочинної діяльності МВФ на території України, денонсувати договір від 03.06.1992 року і офіційно пред`явити претензії до МВФ для відшкодування Україні втрат в сумі 1,5 трильйона доларів США.

Слідчій комісії парламенту почати процес розслідування і притягання до відповідальності всіх посадовців: президентів, прем`єр-міністрів, глав Національного банку, народних депутатів України, причетних до проведення в Україні реформ за рецептами і під кредити МВФ».