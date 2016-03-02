У МЗС запевняють, що безвізовий режим з ЄС "не завалили і не злили"
У Міністерстві закордонних справ заявляють, що безвізовий режим з Європейським Союзом для громадян України в уряді і парламенті "не зливали".
Про це написав на своїй сторінці в Facebook посол з особливих доручень МЗС Дмитро Кулеба.
"Безвізовий режим не переносили, не скасували, не завалили, не зрадили, не злили", - заявив Кулеба.
За словами дипломата, робота з питань електронних декларацій та Національного агентства з питань запобігання корупції, які необхідно врегулювати для позитивного рішення про безвізовий режим з ЄС, триває.
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"Наскільки я бачу, є воля завершити її позитивно і в уряді, і в парламенті, незважаючи на маневри деструктивних елементів", - підкреслив Кулеба.
Також, на його переконання, в Євросоюзі є політична воля надати Україні безвізовий режим.
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При цьому запланований на 6 квітня референдум в Нідерландах, за словами Кулеби, "має значення", однак він закликав зберігати спокій.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією народного депутата Володимира Ар'єва, Нідерланди виступають за перенесення розгляду питання про безвізовий режим України з ЄС після квітневого референдуму.
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