Проблеми із отриманням безвізового статусу з ЄС були передбачуваними - Березюк

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Це пов’язано із тим, що Україна не виконала взятих на себе зобов’язань у сфері антикорупційної діяльності.

"З одного боку справді прикро, що відтерміновується визначення українського статусу по безвізовому режиму. Але це було передбачувано. Бо не завжди бажання переходять в дії, коли насправді не виконувати свої зобов’язання, свою домашню роботу. І ця ситуація по двох питаннях, насправді, по питанню електронних декларацій і початку функціонування Національної комісії з запобігання корупції, це дві поєднані речі. ЄС використав цей момент, щоб формально і дуже жорстко заявити про те, що ці важливі і ключові моменти в антикорупційній діяльності в країні мають бути вирішені. Але це є, насправді добра річ, щоб вона все таки відбулася, якщо ми хочемо надати нашій державі зовсім іншого статусу", - сказав Березюк.

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Наразі Україна не може підтвердити свого статусу як безпечна країна.

"Безвізовий статус – це не тільки поїздки за кордон без візи. Безвізовий статус – це визнання Європою, що Україна є безпечна країна для пересування і для діяльності. На превеликий жаль, інформація, яка йде з України і про Україну, не може надати такої гарантії Європі", - додав нардеп.

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Як повідомлялося раніше, рішення Єврокомісії про скасування віз для українців могли відкласти. "Пропозиція ЄК щодо візової лібералізації для Грузії буде готова наступного тижня. Україні, можливо, доведеться почекати після референдуму щодо асоціації, який відбудеться у Нідерландах 6 квітня", - написав журналіст "Радіо Свобода" з Брюсселя Рікард Йозвяк.

У свою чергу в Європейській комісії інформацію про те, що введення безвізового режиму з Україною може бути відкладено до референдуму в Нідерландах, не коментували.