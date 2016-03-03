У "Народному фронті" прокоментували заяву Луценка про неможливість безвізового режиму для України

Європейський Союз підтримує український Уряд і закликає припинити чвари в парламентській коаліції.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат фракції "Народний фронт", голова української частини парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Остап Семерак, коментуючи висловлювання голови фракції БПП Юрія Луценка.

Зокрема, він вказав на маніпуляції, які містяться в заяві Юрія Луценка щодо результатів візиту делегації Верховної Ради до Європарламенту.

"Брюссель, Юрію Луценко, не вірить сльозам. Цілком погоджуюсь. А ще Брюссель не любить маніпуляцій. Більше того: в Європі не мають справу з політиками, які дозволяють собі перекручування суті", - наголосив Остап Семерак.

Представник фракції "Народний фронт" зауважив, що він так само, як і Юрій Луценко, був на багатьох зустрічах в Брюсселі, як закритих, так і публічних, де спілкувався з європейськими політиками "щиро і відверто".

"Уряд отримав підтримку. Чвари в коаліції мають припинитися. Це непристойно, і врешті-решт шкодить не Уряду, а країні. Бо іншої конфігурації існуючої коаліції не існує", - наголосив Семерак.

"Олігархія в парламенті, Юрію Віталійовичу. І вона потирає руки, коли ми сваримося", - підкреслив народний депутат.

Коментуючи заяви Луценка про необхідність "терміново створити технократичний уряд", народний депутат зауважив, що в історії немає прикладів, коли прорив здійснювали технократичні уряди.

"Технократи - це люди-роботи, котрі працюють за шаблоном. А де той шаблон українського прориву? Прориви, Юрію Луценко, здійснюють відчайдухи, котрі не зважають на рейтинг і на власне майбутнє. Запитайте Бельцеровича, який він мав рейтинг після реформ. І запитайте поляка сьогодні, чи є він національним героєм?", - підкреслив Остап Семерак.

На його думку, боротьбі з корупцією в Україні заважає те, що в нашій державі суди не працюють по-європейськи, а Генпрокуратуру досі очолює Віктор Шокін, "про чиє звільнення відкрито і вголос говорять дипломати та наші партнери".

"Не можна вести переговори з країною, де непрогнозована парламентська коаліція, на трибуні Ради - популізм, губернатори у передвиборчих турне, а лідери фракцій коаліції вправляються у словесних образах над власним Урядом. Нагадаю вам слова Арсенія Яценюка: після цього Уряду буде технократичний. Але не довго. Бо на зміну прийде російський", - резюмував Семерак.