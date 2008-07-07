Третьяков каже, що у Ющенка відставка Тимошенко навіть не обговорювалася

На зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА і фракції НУ-НС обговорювався порядок денний засідань Верховної Ради цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції НУ-НС Олександр ТРЕТЬЯКОВ.

За його словами, обговорювалось питання внесення змін до державного бюджету на 2008 рік, низки законопроектів, які стосуються судової реформи тощо.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи обговорювався проект резолюції про недовіру уряду, О.ТРЕТЬЯКОВ зауважив, що це питання не обговорювалось: «Це не обговорювалось,Також він наголосив, що "Наша Україна" планує працювати цього пленарного тижня і не має наміру блокувати трибуну ВР.