Соратники Януковича мають сидіти за гратами, а не створювати "ширку" - депутат

Про це заявив заступник голови парламентської фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

"Як людина, яка прийшла в "Народний фронт" з передової, де ми боролися з наслідками діяльності соратників Януковича, обурений заявою Опозиційного блоку. Всі колеги з фракції такої ж думки", - сказав Андрій Тетерук.

Він зазначив, що екс-регіонали планують свій реванш "через повернення "легітимного" Януковича та всієї мерзоти, яка втопила Україну у вогні та крові. Їм не дає спокою 2005 рік".

"Ми будемо виступати категорично проти створення "ширки". Мене обурюють навіть розмови на цю тему", - наголосив він.

Тетерук додав, що всі колишні соратники Януковича мають відповідати за ті злочини, які вони скоїли.

"А їхнє майбутнє з нашим майбутнім має бути розділене колючим дротом, бо всі вони врешті-решт мають піти за ґрати за ті злочини, які вони скоїли проти держави", - резюмував Андрій Тетерук.