Уряд подав до Верховної Ради проект змін до бюджету

Проект змін до Закону про Державний бюджет України на 2008 рік зареєстровано у секторі законопроектів Верховної Ради. Номінальний обсяг бюджетного дефіциту таки зазнає змін у бік зменшення, однак лише на 149 мільйонів гривень. Доходи держбюджету запропоновано збільшити на 25,4 млрд гривень, а ще 5 млрд додаткового ресурсу буде отримано місцевими бюджетами.

Окрім прямих додаткових асигнувань бюджету, урядом пропонується надання державних гарантів у сукупності на 10,4 млрд гривень, зокрема Укравтодору, Державній іпотечній установі, Південному машинобудівному заводу імені О.М. Макарова, метрополітенам, шахтам, авіавиробникам.

Законопроект також містить низку пропозицій щодо інших законів, що прямо не стосуються бюджету. Зокрема, пропонованими змінами до Законів України "Про господарські товариства" та Господарського Кодексу України пропонується запровадити положення, спрямовані на захист міноритарних акціонерів.

Станіслав Голубенко для УНІАН