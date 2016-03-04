Глава МЗС Німеччини про переговори "нормандської четвірки": зустріч була однією з найскладніших

Про це заявив у Парижі глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр, передає РІА Новости.

"Це була одна з найскладніших зустрічей, яку ми проводили. Я далекий від того, щоб бути задоволеним як станом на сході України, так і результатами сьогоднішнього вечора", - сказав міністр.

Крім того, він зазначив, що процес відведення озброєння на Донбасі повинен бути продовжений.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що переговори в "нормандському форматі" з метою розв'язання кризи в Україні, які пройшли в Парижі, не стали вирішальними, а лише черговим етапом у вирішенні питання.

"Сьогоднішня зустріч є черговим етапом, але говорити про вирішальний прогрес, враховуючи реальну ситуацію з безпекою, враховуючи, що вчора у нас було 63 обстріли, враховуючи, що ОБСЄ не має доступу до багатьох регіонів Донбасу і до українсько-російського кордону, не можна", - заявив міністр.