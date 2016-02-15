Абромавичус розповів, чому Яресько повинна очолити уряд замість Яценюка

Очолити уряд, на його думку, повинна міністр фінансів Наталія Яресько, заявив Абромавичус в інтерв'ю DW.

"Оскільки йдеться не лише про кризу довіри, але й кризу цінностей, (…) на чолі уряду має бути людина просто з найчистішою репутацією, якою є, на мою думку, у Яресько, і якої не може бути в жодного українського політика, який у політиці довше за півтора року", - зазначив він.

Водночас Абромавичус зазначає, що сама Яресько скептично ставиться до ідеї власного прем'єрства, "оскільки це найскладніше завдання в найскладніших умовах за відсутності підтримки".

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"Тому її потрібно вмовляти прем'єру і президенту, гарантувати, що їхні партії голосуватимуть за всі кабмінівські ініціативи", - переконаний глава Мінекономрозвитку.

Раніше УНІАН повідомляв, що поки фракції коаліції висувають вимоги чинному уряду, президент не полишає ідеї зняти Яценюка з посади прем’єр-міністра. Серед прізвищ, які розглядаються на посаду прем'єра, - Володимир Гройсман, Олександр Турчинов і навіть Михаїл Саакашвілі.