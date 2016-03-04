Зміна кордонів України визначила "нову стратегічну реальність" у світі - НАТО

Як повідомляє офіційний сайт Альянсу, про це Вершбоу сказав під час свого виступу у Кракові на конференції "НАТО як активний захисник - очікування перед Варшавським самітом НАТО", яку організував Фонд Інституту стратегічних досліджень.

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"Останнього разу я виступав на цій конференції два роки тому, невдовзі після незаконної анексії Росією Криму та на початку її кампанії з дестабілізації в Україні, яка відбувається і донині. Цей момент ознаменував закінчення більш ніж 20-річного періоду, коли країни Заходу дивилися на Росію як на партнера. Безсумнівно, навіть на той час Росія вже показала приклад з дестабілізації країн, розташованих по сусідству з нею, і зокрема, Молдови та Грузії. Але російська агресія проти України, включаючи першу зміну кордонів за допомогою сили у Європі з часу Другої Світової війни, зобразила «нову стратегічну реальність», яка на сьогодні стала ще обтяжливішою", - наголосив Вершбоу.

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За словами представника Альянсу, з часу початку кризи в Україні, Росія продовжила підривати міжнародний порядок, заснований на повазі до суверенітету держав, верховенстві права та правах людини.

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"Росія намагається повернути стрілку годинника назад, коли домінували країни в межах своєї сфери впливу через силу та залякування. Ялта, а не Гельсінкі, береться до уваги як модель європейської безпеки у XXI столітті. Це ніколи не може бути нашим баченням", - заявив Вершбоу.