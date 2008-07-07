Помер Федір Моргун

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття рідним і близьким з приводу смерті вченого-аграрія Федора Моргуна.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

«З глибоким болем отримав сумну звістку про смерть Федора Трохимовича Моргуна. Від нас пішов видатний учений-аграрій, фронтовик, блискучий публіцист, гуманіст, справжній патріот рідної землі. Федір Трохимович був взірцем людини справи і честі. Його шлях був непростим, він пережив Голодомор, був тричі поранений на війні. Проте всюди й завжди головним для нього був невтомний і самовідданий труд на благо народу. За свою плідну діяльність Федір Трохимович був по праву удостоєний високого звання Героя Соціалістичної Праці», - йдеться у співчутті глави держави.

«Усе його життя було сповнене глибокої і щирої любові до села як колиски нації, до людей праці, до Батьківщини. Усі свої сили він присвятив процвітанню України, неоціненним є його особистий внесок у розвиток Полтавщини», - зазначив Президент.

5 липня В.ЮЩЕНКО відвідав Ф.Моргуна у реанімаційному відділенні Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Федір Трохимович Моргун (н. 12 травня 1924 р., с. Новоолександрівка Донецької області). 1943 р. був призваний до лав Радянської Армії. Після війни закінчив з відзнакою Дніпропетровський сільськогосподарський інститут (1945—1949), за фахом учений-агроном.

З 1949 р. на господарській роботі в Полтавській області; у 1954-69 рр. на господарській і партійній роботі на цілинних землях Казахстану; у 1969-1972 р. перший заступник голови Ради міністрів Киргизької РСР.

У 1972 р. інспектор ЦК Компартії України. У 1973-1988 рр. — перший секретар Полтавського обкому Компартії України. З березня 1988 р. голова Державного комітету СРСР з охорони природи. З липня 1989 р. персональний пенсіонер союзного значення. У 1995 р. захистив докторську дисертацію в Тимирязевській сільськогосподарській академії, присвячену впровадженню грунтозахисного землеробства на Полтавщині.

Нагороджений чотирма орденами Леніна, двома орденами Вітчизняної війни 1-го ступеня, трьома орденами Трудового Червоного Прапора, орденом князя Ярослава Мудрого, орденом Миколи Чудотворця «За примноження добра на Землі» і іншими нагородами.