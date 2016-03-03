Розкрутка референдуму в Нідерландах щодо асоціації Україна-ЄС фінансувалася коштами Європарламенту - ЗМІ

Як йдеться у розслідуванні Follow the Money.nl, рекламна кампанія за проведення референдуму фінансувалася Інститутом прямої демократії в Європі, який в свою чергу, отримав грант з фондів ЄП, та насправді є мозковим центром євроскептичної Партії незалежності Британії (UKIP), пишe Європейська правда.

Окрім того, як відзначають вони, незаконно використовувалися також кошти ЄП і для фінансування кампанії в Британії за вихід країни з ЄС.

Читайте такожНідерланди не коментують інформацію про прохання відстрочити безвізовий режим для України після референдуму

Як стало відомо виданню з листа одного з представників Європарламенту, в інституції ЄС розпочали розслідування щодо можливих зловживань коштами.

"Ми дійсно розпочали розслідування. Моє враження, що дії, які здійснювалися Інститутом прямої демократії, не відповідають параграфу 4, пункту 6, і тому не можуть розглядатися як такі, що можуть отримати фінансування", - говориться в листі.

Як зауважив представник Європарламенту, очікується, що кінцеве рішення після перевірки усіх рахунків буде винесене в червні або липні.

Водночас, на думку євродепутата Барта Стаеса (від фракції "зелених"), таке затягування розслідування неприпустиме.

"Якщо є серйозні підстави, щоб відкрити розслідування за фактом шахрайського використання європейських коштів з боку групи євроскептиків , яка завжди звинувачує інших у спекуляції, то я не розумію, чому результати будуть опубліковані тільки після референдуму в Британії і після голландського референдуму щодо угоди про асоціацію між ЄС і Україною", - наголосив він.

"Здається досить ясно, що європейськими грошами зловжили для цієї кампанії, європейські політичні фонди не можуть фінансувати національні кампанії", -підкреслив європарламентар.

Водночас, в самому Інституті відмовилися коментувати питання зловживання коштами та розслідування з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що Королівство Нідерланди виступає за перенесення розгляду питання про введення безвізового режиму з Україною після референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, запланованого на 6 квітня.