НАТО продовжить підтримувати Україну у посиленні Збройних сил - Міноборони

Про це сказав генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час зустрічі з міністром оборони України Степан Полторак в Брюсселі.

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«Столтенберг зазначив, що НАТО займає принципову позицію щодо забезпечення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Альянс збільшує взаємодію з Україною, у тому числі, із надання їй допомоги в рамках існуючих та перспективних проектів та ініціатив співробітництва. Це стосується, зокрема, як їх кількості, так і якості», - вказується у повідомленні прес-служби Міноборони.

Як повідомили у відомстві, Столтенберг провів зустріч з Полтораком перед початком засідання комісії Україна – НАТО на рівні глав постійних представництв у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

В повідомленні відзначається, що співробітництво України та НАТО буде підтримуватись в тому числі за допомогою трастових фондів та дорадчої допомоги радників Альянсу в Україні.

Пресс-служба також повідомила, що представники Альянсу наголосили на необхідності продовження активного пошуку практичних кроків для стабілізації безпекової ситуації в Україні. «Виступаючими було засуджено триваючу агресію Росії та вчергове закликано її сприяти стабілізації ситуації. Українську сторону також було поінформовано про заходи практичної допомоги, що додатково буде надана Україні», - йдеться у повідомленні.

За підсумками засідання Комісії сторони уточнили план спільних дій на період, що залишається до Варшавського саміту Альянсу, який відбудеться у липні поточного року.

Як повідомляв УНІАН, Полторак 8 березня у Брюсселі по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО заявив, що всі країни-члени Альянсу заявили про свою підтримку України у її прагненні виконати Мінські домовленості.