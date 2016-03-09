Савченко виступила з останнім словом у суді, пообіцявши продовжити сухе голодування

«Суд забрав у мене тиждень життя і у вас тепер є тільки тиждень на винесення рішення. І, можливо, я до цього рішення доживу. Ви можете зробити красиво і визнати свою помилку, але провину свою ви, звичайно, не визнаєте. Ви можете зачитати вирок прямо зараз, або завтра, або максимум через тиждень. Якщо ви вирішите оголосити, що вирок буде через два тижні, або в кінці квітня, або через півроку ... Хочете показати свою силу - показуйте. Але пам'ятайте, що ми граємо на це життя, ставки високі, і мені в цьому випадку нічого втрачати. Я готова на сухе голодування, якщо вирок буде винесено пізніше, ніж через тиждень. Я все сказала, я вироку чекати не буду», - сказала Савченко, повідомляє Радіо Свобода.

У середині виступу вона встала на лавку і показала середній палець суддям.

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Наголошується, що в українських депутатів і журналістів, які бажають бути присутніми на процесі, у вівторок і середу виникли проблеми. По дорозі до російського Донецька вкотре були затримані журналісти телеканалу СТБ, які їхали на суд на автомобілі, а в аеропорту «Шереметьєво» - народні депутати, колеги Савченко з фракції «Батьківщина» Альона Шкрум і Іван Крулько.

Проблеми виникли й у журналістів із РФ. До залу суду пускали «за списком», в якому опинилися знімальні групи «Первого канала», телеканалів «Россия» і «Звезда». Для решти журналістів встановлено екрани в кімнаті для преси.

Як повідомляв УНІАН, за словами адвоката Миколи Полозова, Донецький суд Ростовської області (РФ) оголосив, що винесе вирок Савченко 21 і 22 березня.

Савченко почала сухе голодування з 4 березня на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові і відклав засідання до 9 березня.

Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.