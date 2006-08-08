Британський експерт вважає, що Москва ”культивуватиме Мороза”

Старший науковий співробітник Центру досліджень конфліктів оборонної академії Великої Британії Джеймс ШЕРР вважає, що Москва не може повною мірою довіряти Віктору ЯНУКОВИЧУ через жорсткі інтереси його оточення.

Таку думку Дж.ШЕРР висловив сьогодні в інтерв’ю газеті “День”.

“Для Москви новий уряд значною мірою буде більш передбачуваним за “помаранчевий”, але сильнішим ніж уряд КУЧМИ й таким, яким не буде так легко маніпулювати, як урядом ЮЩЕНКА. Тому Москва продовжуватиме використовувати обхідні канали, щоб проникати, компрометувати й сіяти розкол. І вони культивуватимуть О.МОРОЗА (голову Верховної Ради - УНІАН) як незалежний фактор”, - сказав Дж.ШЕРР.

Експерт також вважає, що Москва намагатиметься проводити жорстку прагматичну багатовекторну політику щодо В.ЯНУКОВИЧА и Рината АХМЕТОВА. “Я сподіваюсь, що Захід розглядатиме таку політику швидше як виклик, ніж як образу”, - додав він.