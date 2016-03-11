Корбан потребує повторного оперативного втручання – адвокат

Про це 11 березня журналістам повідомив адвокат політика Олександр Лисак.

«Згідно з висновком лікарів, який я отримав у відповідь на свій запит, наразі є необхідність у проведенні ще одного стентування», – розповів після закінчення судового засідання захисник Геннадія Корбана.

Читайте такожУ Єврокомісії будуть контролювати хід справи Корбана

Врахувавши відповідні висновки лікарів, 10 березня Олександр Лисак подав два адвокатські запити про надання більш розширеної інформації щодо стану здоров'я Геннадія Корбана до Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова та Інституту серця. За словами адвоката, відповідні висновки необхідні для прийняття рішення щодо проведення політику повторної операції на серці.

«Я зараз терміново виїжджаю до інститутів, до яких я подав ці адвокатські запити, щоб отримати негайно цю інформацію», – зазначив адвокат.

Зазначимо, що саме через необхідність проведення операції Олександр Лисак подав клопотання про відкладення розгляду скарги захисту на рішення Дніпровського районного суду міста Києва про продовження тримання під вартою Геннадія Корбана до 15 квітня. Колегія суддів Апеляційного суду м. Києва у складі Віктора Глиняного, Дениса Масенка та Олега Присяжнюка задовольнила відповідне клопотання та призначила судове засідання на 14 березня, о 10.30.

За словами Олександра Лисака, сторона обвинувачення не надала суду жодних нових обґрунтувань щодо потреби продовження тримання під вартою Геннадія Корбана.

Нагадаємо, з 16 лютого політик перебував на стаціонарному лікуванні в Інституті серцево-судинної медицини імені Амосова, звідки 25 лютого був переведений до Інституту серця, де перебуває й досі.