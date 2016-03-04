Чубаров заявив, що окупанти у Криму можуть заборонити тільки слово "меджліс", але не людей

Про це заявив глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, передає "Крим.Реалії".

Він упевнений, що у національного руху кримських татар, як і раніше буде підтримка народу.

"Є понад 250 місцевих меджлісів, 22 регіональних меджліси. Це тисячі людей, які обрані самими кримськими татарами. Як їх можна заборонити? Але зрозуміло, що ми готуємося до різних форм, у тому числі, до найбільш тяжких, які можуть виходити від окупаційної влади", ‒ сказав Чубаров.

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Глава Меджлісу наголосив, що за часів Радянського Союзу репресії проти його народу були тотальними, але національний рух кримських татар не залишався без людей.

"Кримські татари на півострові, з одного боку, обурюються і стежать за тим, що намагаються заборонити Меджліс. З іншого боку, вони розуміють, що однією з форм протидії такого тиску з боку окупантів може бути зміцнення єдності", ‒ вважає Чубаров.

Як повідомлялося раніше, так званий "прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська направила в "Верховний суд" Криму позов про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на підставі ст. 9 закону РФ "ПРО протидію екстремістської діяльності" та вручила заступник голови Меджлісу Наріману Джелялову копію позову про заборону діяльності організації.

Вчора судове засідання щодо заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу окупаційна "влада" Криму перенесла на 10 березня.