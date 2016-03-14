Меджлісу необхідно надати статус державного органу України, законопроект готується - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це на круглому столі на тему "Заборона Меджлісу в Криму - нехтування правами корінного народу на самовизначення і порушення міжнародного законодавства окупаційною владою" заявив народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Георгій Логвинський.

"Як тільки буде рішення "суду", що Меджліс є екстремістською організацією, це означатиме, що не лише його члени та члени Курултаю, але й особи, що мають хоч якісь зв'язки з цими організаціями, згідно з російськими законами, будуть вважатися співучасниками злочину. І це відкриває можливості для окупантів не шукати приводи для переслідування, а достатньо буде написати: спілкувався з членом Меджлісу, подав йому руку. І за це буде кримінальне покарання", - заявив Логвинський.

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Також він додав, що тиск на Меджліс - це тиск на всіх незгодних з тим, що Крим це Росія.

Окрім того, депутат зазначив, що посилити позиції Меджлісу в Україні і його статус за кордоном необхідно через надання йому статусу державного органу самовизначення.

"Меджліс не є організацією, фондом чи іншою формою юрособи. Він раніше функціонував як рада при президенті України, а на сьогодні ми розробляємо законопроект, щоб надати йому статус державного органу самоврядування. Це необхідно зробити, адже Меджліс виконує державні функції - захист територіальної цілісності країни", - підкреслив Логвинський.

Як повідомляв УНІАН, окупаційна "прокуратура" Криму домагається через "суд" визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборони його діяльності на території Криму.

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