Відпочинок на Майорці, Ібіці та Менорці в топ-сезон може стати ще дорожчим.

Комісією з питань праці іспанських Балеарських островів (CCOO Illes Balears), найбільшими з яких є Майорка, Ібіца та Менорка, представила документ із 52 конкретних заходів, спрямованих на перетворення їхньої поточної економічної та туристичної моделі на більш збалансовану та стійку.

Як пише Ultima Hora, серед іншого запропонований пакт про сталий розвиток передбачає підвищення податку на стійкий туризм до 15 євро на день на людину в липні та серпні (замість 4 євро на даний момент), відновлення тимчасового мораторію на розміщення туристів, створення державного житлового фонду в розмірі 40 тисяч одиниць і проведення дослідження житлового навантаження на кожному острові.

Причому ініціатори норми прямо заявляють, що нововведення пропонуються не стільки для збору грошей, скільки для стримування потоків туристів. Зокрема, екоподаток у розмірі 15 євро з людини на день буде застосовуватися доти, доки річний потік туристів не опуститься нижче 14-15 мільйонів.

Відео дня

"Це підвищення не спрямоване на збір податків, а скоріше на стримування зростання кількості туристів, щоб Балеарські острови ясно дали зрозуміти світові, що у високий сезон тут немає місця для нових туристів", – заявив генеральний секретар CCOO Illes Balears Хосе Луїс Гарсія.

Боротьба з надмірним туризмом на Балеарських островах

Як раніше повідомляв УНІАН, останніми роками жителі Іспанії, втомлені від натовпів і шуму на вулицях, ведуть активну боротьбу з надмірним туризмом.

Серед головних постраждалих – Балеарські острови, найбільшими з яких є Майорка, Ібіца та Менорка. Вже кілька років місцеві громади намагаються домогтися того, щоб туризм у них перейшов з кількості в якість – галасливу молодь зі скромним бюджетом хочуть замінити на заможних сімейних туристів.

Крім законодавчих норм місцеві жителі також вживали і більш радикальних заходів, наприклад, спеціально заманювали туристів у небезпечні райони.

Утім, поки що це їм вдається не дуже добре – цього літа туди дійсно приїхало менше гостей, але тепер представники місцевої туристичної інфраструктури скаржаться, що у них падають доходи через відсутність туристів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.