Порошенко закликав негайно забезпечити роботу Нацагенства із запобігання корупції

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби президента України щодо державного бюджету на 2016 рік.

«Президент України закликає уряд та громадських активістів забезпечити невідкладне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції, а також завершити процес повного формування його персонального складу, в тому числі призначення керівництва», - йдеться у коментарі.

Читайте такожПорошенко прокоментував скандальну поправку, яка гальмує введення безвізового режиму

«Це також є одним із зобов’язань на шляху до запровадження безвізового режиму для громадян України», - нагадали у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у березні минулого року уряд створив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПЗК). 22 квітня Кабмін розпочав конкурс на призначення керівництва Нацагентства.

14 вересня юрист міжнародної правозахисної організації Transarency International Україна Софія Ковач заявила, що кожен п’ятий із претендентів на посади членів Нацагентства із запобігання корупції має корупційні ризики або ж неправильно заповнив декларацію.

11 грудня Кабмін призначив Наталію Корчак, Віктора Чумака й Олександра Скопича членами НАПЗК.

14 грудня громадська коаліція "Реанімаційний пакет реформ" (РПР) заявила, що Кабмін не забезпечив формування незалежного і дієздатного складу НАЗК. Активісти, зокрема, заявили, що уряд призначив трьох членів НАЗК без належного оформлення протоколу засідання комісії та отримання згоди всіх кандидатів на призначення. Зазначалося, що конкурсний відбір відбувся з порушеннями процедури. У РПР також зауважили, що до складу НАЗК не було обрано жодного представника громадськості.

Також 14 грудня Чумак на своїй сторінці у Facebook написав, що створення Нацагентства із запобігання корупції "як почалося із скандалу, так скандалом і завершується". За його словами, "без громадської довіри агентство просто "не полетить".

25 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про проведення повторного конкурсу з відбору кандидатів на посади членів НАЗК.