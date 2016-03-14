Порошенко закликав Раду пришвидшити отримання Україною безвізового режиму та знайти вихід із політичної кризи

Порошенко закликав народних депутатів підтримати на засіданні у вівторок, 15 березня, запропоновані ним зміни до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2016 році». Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Читайте такожОприлюднено поправки Порошенка в закон про електронне декларування

Як зазначається в повідомленні, Порошенко підкреслив, що зазначений законопроект усуне останню перепону на шляху до запровадження безвізового режиму для українців у країнах Євросоюзу.

«Можу наголосити на тому, що сьогодні це вже фінішний ривок. Ми спільно розробили цей проект з громадськими активістами, науковцями, керівництвом Єврокомісії. І в наслідок напруженої роботи ми маємо остаточно погоджений варіант редакції, яка була схвалена громадськими організаціями, Єврокомісією і є базовою. Я дуже прошу проголосувати за цей закон у вівторок», - сказав Порошенко під час зустрічі із керівниками депутатських фракцій та груп.

Глава держави зазначив, що і Європейська Комісія, і Рада міністрів внутрішніх справ, і Європейський Парламент чітко налаштовані на те, щоб прийняти рішення про надання українцям права вільно подорожувати країнами Шенгенської зони.

Порошенко акцентував на тому, що ухвалення цього законопроекту в першу чергу необхідне Україні та її громадянам, адже значна частина його положень сприятиме посиленню боротьби з корупцією. «Надзвичайно важливо, що змістовна частина цього законопроекту, яка спрямована на боротьбу з корупцією, потрібна Україні, а не Євросоюзу. Питання електронного декларування, прозорості діяльності українських чиновників, урядовців і політиків є для нас надзвичайно важливим», - констатував Порошенко.

Президент також закликав народних депутатів проголосувати законопроект щодо спецконфіскації.

Порошенко особливо відзначив, що прийняття цього законопроекту є пріоритетним і дозволить розблокувати та повернути в Україну близько 1,5 млрд доларів, а також забезпечить фінансування державного оборонного замовлення, якого дуже потребує українське військо.

Під час розмови глава держави також закликав народних депутатів проголосувати законопроект щодо внесення змін до процедури заочного правосуддя, який дозволить Україні розпочати судовий процес над Януковичем.

«Країна на відкритому, публічному, прозорому судовому засіданні повинна і має право на засудження злочинів, які скоєні представниками попередньої влади», - сказав Порошенко.

Він також підкреслив важливість знаходження компромісу між фракціями Верховної Ради та пришвидшення процесу виходу із політичної кризи.