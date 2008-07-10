БЮТ сьогодні заночує під трибуною Верховної Ради

Фракція БЮТ має намір і сьогодні продовжувати нічне чергування в сесійній залі Верховної Ради, аби не допустити блокування парламенту іншими політичними силами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат від БЮТ Михайло ВОЛИНЕЦЬ.

За його словами, в сесійній залі по три години чергує певна група народних депутатів.

Відповідаючи на запитання, чи завтра продовжить фракція БЮТ блокування трибуни і президії, М.ВОЛИНЕЦЬ зазначив, що це буде залежати від того, чи погодиться сесійна зала першим питанням розглядати зміни до держбюджету-2008.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від БЮТ вже три дні поспіль блокують президію і трибуну Верховної Ради, вимагаючи поставити першим на голосування законопроект щодо внесення змін до державного бюджету.