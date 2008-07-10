Азаров: такий бюджет, як подала Тимошенко, і ворогу не побажаєш

Надані урядом зміни до бюджету на 2008 рік не можна приймати без суттєвого коригування, заявив журналістам народний депутат від Партії регіонів Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, якби проект змін до держбюджету був реалістичним, його потрібно було б «підтримати і прийняти, проте в тому вигляді, в якому він представлений урядом, такий бюджет і ворогу не побажаєш».

М.АЗАРОВ сказав, що фракція Партії регіонів вимагатиме від уряду «максимально скоригувати бюджет».

За словами М.АЗАРОВА, прогноз інфляції, яка нібито становитиме 15,9% до кінця року, є «абсолютно нереальним». За його словами, якщо буде реалізовано проект змін до бюджету, представлений урядом, то інфляція до кінця року становитиме 25-30%, а якщо не буде прийнято ці зміни, то інфляція становитиме не менш як 20%.

М.АЗАРОВ заявив, що заниження урядом рівня інфляції в проекті змін до держбюджету призведе в разі його ухвалення до заниження індексації доходів населення. «Цей уряд дійшов до вершини цинізму, на що ніколи не йшов жоден уряд. Він взагалі в проекті не коригує мінімальну заробітну плату», - наголосив М.АЗАРОВ. Він додав, що в разі зростання інфляції мінімальна зарплата не індексуватиметься.

М.АЗАРОВ також сказав, що вперше уряд направив у Верховну Раду зміни до держбюджету, не давши розрахунків курсу валют. «Країна залишається без орієнтиру: яким буде курс долара, тобто він взагалі обвалиться або підвищиться до колишнього рівня – 5 і більше гривень за долар».

За його словами, без визначення цієї позиції неможливо закласти точне фінансування статей бюджету, що стосуються обслуговування зовнішнього боргу, валютних запозичень, а також зробити економічні прогнози для промислових підприємств, пов`язаних з імпортом і експортом продукції.