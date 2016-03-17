Глава МЗС Німеччини прилетить до Москви: обговорить з Лавровим виконання Мінських угод

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу в Москві повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Читайте такожСкладні переговори "нормандської четвірки" у Парижі: заяви глав МЗС

"23 березня в Москві з робочим візитом перебуватиме федеральний міністр закордонних справ ФРН, чинний голова ОБСЄ пан Штайнмайєр. Заплановані переговори з міністром закордонних справ Російської Федерації Лавровим, у ході яких відбудеться обговорення актуальних питань російсько-німецьких відносин", - сказала Захарова.

За її словами, Штайнмайєр також обговорить з Лавровим хід реалізації Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.