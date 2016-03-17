Туск: санкції ЄС проти Росії залишаються пов'язаними з повним виконанням Мінських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це Туск сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером та президентом України Петром Порошенком.

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"Ми продовжуємо підтримувати дипломатичні зусилля у виконанні Мінської угоди. Подальші рішучі зусилля необхідні. Наші економічні санкції проти Росії залишаються пов'язаними з повним виконанням Мінської угоди", - наголосив Дональд Туск.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляла, що ЄС повернеться до розгляду економічних санкцій проти Російської Федерації влітку цього року.