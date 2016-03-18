Порошенко: Росія до других роковин анексії Криму влаштувала фестиваль цинізму та фальші

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з європейським комісаром із гуманітарної допомоги та ситуацій кризового врегулювання Христосом Стиліанідесом сьогодні у Києві.

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«Сьогодні друга річниця російської анексії Криму і пов’язаний з нею фестивалю цинізму та фальші на російських площах і на російському телебаченні – це є яскрава демонстрація свідомого ігнорування РФ норм міжнародного права і неготовність повернутися до цивілізованих норм поведінки у міжнародних відносинах», - сказав він.

Порошенко також висловив вдячність ЄС за потужну заяву на підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України та політики невизнання анексії Криму.

Крім того, президент України заявив, що поділяє глибоку стурбованість Євросоюзу у зв’язку з брутальними порушеннями прав людини, зокрема кримських татар, і подальшою мілітаризацією Кримського півострова.

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