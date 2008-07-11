Які нардепи з НУ-НС не голосували за бюджет Тимошенко (прізвища)
18:32, 11 липня 2008Політика
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Не вистачило й одного бютівця
За даними офіційного сайту Верховної Ради , за проект змін до держбюджету, внесений урядом, з БЮТ проголосували 155 із 156 нардепів фракції. Не вистачило голосу одного з останніх біженців із коаліції Ігоря Рибакова.
НУ-НС із 72 можливих віддала за бюджет Тимошенко 61 голос. Не голосували: Оксана Білозір, Микола Кульчинський та Леся Ооробець. Утрималися: Ігор Кріль, Василь Петьовка та Владислав Каськів. Були відсутні у залі: Юрій Бут, Віктор Тополов, Микола Полянчич, Іван Плющ та Петро Ющенко.
Фракції Партії регіонів, комуністів та блоку Литвина не дали жодного голосу.
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