Литвин про бюджет, штурм, кріпаків і базу політичної відповідальності

Лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН пропонує провести «серйозну дискусію» на тему змін до державного бюджету-2008.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після того як у парламенті не було прийнято жодного позитивного рішення щодо законопроектів, які стосувалися внесення змін до держбюджету.

В.ЛИТВИН наголосив, що сьогодні ВР продемонструвала «і совість, і відповідальність».

Звертаючись до тих, хто критикував позицію фракцій, які не підтримали зміни до держбюджету (фракція Блоку Литвина також не брала участі у відповідних голосуваннях – УНІАН), він зазначив, що запитує у тих, «хто турбується про український народ»: чому зміни до бюджету країни не були внесені до 1 березня, як це передбачено прикінцевими положеннями закону про держбюджет.

В.ЛИТВИН зазначив, що можна було б провести додаткове засідання парламенту з питання змін до бюджету. Водночас він запропонував провести «серйозну дискусію, не можна сьогодні штурмувати» (це питання). «Один штурм виграли. Треба заспокоїтись і осмислити, що відбувається в країні, в коаліції», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, необхідно «розширити базу політичної відповідальності».

«Ви прекрасно розумієте, що треба поступитися в ім’я країни своїми амбіціями, що ви поділили все, що ділиться і все що рухається, і хочете найняти кріпаків, щоб вони вас підтримали», - наголосив В.ЛИТВИН.

За його словами, сьогодні Верховна Рада «прийняла відповідальне рішення (ймовірно, мається на увазі неухвалення парламентом рішення про висловлення недовіри уряду – УНІАН) і хотіли б, щоб не менш відповідальне рішення було щодо бюджету».

В.ЛИТВИН наголосив, що у проекті змін до бюджету необхідно врахувати, в першу чергу, рівень інфляції, і відповідно до цього передбачити компенсації у вигляді зарплат та пенсій для населення.

Як повідомляв УНІАН, в даний час у роботі парламенту оголошено перерву, відбуваються консультації лідерів фракцій.