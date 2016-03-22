Росія пропонувала обміняти Савченко на шляхопровід до окупованого Криму - радник голови СБУ

Про це в інтерв'ю виданню "Новая газета" розповів радник голови СБУ Юрій Тандіт.

За його словами, йому про це відкрито говорила людина, наближена до Кремля. "Я сказав, що нас цікавить питання звільнення всіх заручників. На що він відповів: "Ну, тоді потрібно, щоб ви теж йшли нам назустріч. Нам потрібен стабільний зв'язок з Кримом, щоб вантажі туди можна було возити, пасажирів". Я йому сказав, що тільки на Сході можна обмінювати принцесу на півцарства. І так питання стояти не може", - розповів Юрій Тандіт.

Радник голови СБУ також зазначив, що все світове співтовариство закликало Росію звільнити Савченко. "І ми готові до будь-яких компромісів", - сказав Тандіт.

Читайте такожВ Україні підрахували збитки від анексії Криму Росією

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

18 березня в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.