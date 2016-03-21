Євродепутат про суд над Савченко: шокуюче схожий на процеси часів Сталіна

Суд у Росії над незаконно утримуваною українською льотчицею Надією Савченко - приклад показового процесу часів Сталіна. Про це заявила співголова "Зелених" - Європейського вільного альянсу Ребекка Хармс, передає "Європейська правда".

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"Згідно з нормами міжнародного права цього судового процесу взагалі не повинно бути", - підкреслила вона.

За її словами, процес характеризувався численними порушеннями з боку обвинувачення, коли докази захисту ігнорувалися.

"Процес демонструє приголомшливу подібність із показовими процесами часів сталінізму", - підкреслила Ребекка Хармс.

"ЄС треба терміново використати усі доступні дипломатичні засоби для забезпечення звільнення Савченко", - заявила євродепутат.

При цьому вона привітала наміри глави МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра підняти питання Савченко в ході його візиту до Росії.

"Згідно з мінськими угодами вона повинна бути негайно звільнена", - наголосила Хармс.

Нагадаємо, Савченко в РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують у РФ із середини літа 2014 року.

Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі. Сьогодні, 21 березня, в суді почали зачитувати вирок льотчиці.