Генсек ООН переконує, що Україна може розраховувати на його підтримку

У ході зустрічі голова української місії поінформував Генсекретаря ООН про оголошений в Росії незаконний «вирок» депутату Верховної Ради України та члену української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Надії Савченко, повідомляється на сайті Постійного представництва України в ООН.

За його словами, неправомірне рішення російського суду у вигляді 22 років позбавлення волі Савченко базується на сфабрикованих матеріалах слідства.

Він підкреслив, що порушення Росією універсальних норм права, а також імунітету депутата ПАРЄ, стало чітким сигналом міжнародній спільноті про неприпустимість потурання основоположних принципів та норм державою, яка є одним із постійних членів Ради Безпеки ООН.

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Єльченко також зазначив, що справа Савченко та інших українських політичних заручників, яких незаконно утримує Кремль, є наочною демонстрацією того, що в Росії відсутнє правосуддя — є лише гібридне судочинство як елемент гібридної війни проти України та загальнолюдських цінностей.

Під час зустрічі Постійний представник України при ООН також поінформував про ініціативу Президента України про якнайскоріше повернення Савченко в Україну.

Зі свого боку Генеральний секретар ООН підтвердив свою стурбованість ситуацією навколо українки Савченко. Зазначається, що це питання і надалі порушуватиметься ним при зустрічах з російськими високопосадовцями.

Пан Гі Мун запевнив, що Україна може розраховувати на його підтримку.

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Як повідомляв УНІАН, суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

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Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.