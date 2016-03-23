Кремлю невідомо про будь-які домовленості Порошенка і Путіна щодо звільнення Савченко
Кремль не підтверджує заяву президента України Петра Порошенка про те, що глава російської держави Володимир Путін нібито давав обіцянку звільнити або обміняти громадянку України Надію Савченко після завершення суду над нею в РФ.
"Мені невідомо про такі домовленості", - заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
Раніше Порошенко заявив, що Путін обіцяв повернути українську льотчицю на Батьківщину.
"Путін під час зустрічей в нормандському форматі заявляв, що після так званого судового рішення поверне Надію Савченко Україні. Настав момент виконати цю обіцянку", - сказав Порошенко.
Читайте такожПорошенко обговорив з Байденом вирок російського суду щодо Савченко
Як повідомляв УНІАН, суд в Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.
Також суд присудив Савченко штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".
Савченко і її захист відкидають звинувачення і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її в Росію.
Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.