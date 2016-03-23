Кремлю невідомо про будь-які домовленості Порошенка і Путіна щодо звільнення Савченко

"Мені невідомо про такі домовленості", - заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Раніше Порошенко заявив, що Путін обіцяв повернути українську льотчицю на Батьківщину.

"Путін під час зустрічей в нормандському форматі заявляв, що після так званого судового рішення поверне Надію Савченко Україні. Настав момент виконати цю обіцянку", - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, суд в Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

Савченко і її захист відкидають звинувачення і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її в Росію.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.