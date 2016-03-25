"Батьківщина" підтримає кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єра

Як передає кореспондент УНІАН, про це член фракції "Батьківщина" Андрій Кожем'якін повідомив у коментарі журналістам.

"Ми підтримаємо кандидатуру Гройсмана", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня фракція "Блоку Петра Порошенко" (БПП) запропонувала кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.

У свою чергу Гройсман заявив про готовність взяти відповідальність і очолити уряд, якщо його кандидатуру підтримає майбутня коаліція.

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