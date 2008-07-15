Під час футбольного матчу з поляками Луценка поставлять на ворота

На переговорах прем`єра Юлії Тимошенко з прем`єром Польщі Дональдом Туском, крім підготовки до "Євро-2012", обговорювалися питання європейської і євроатлантичної інтеграції, прикордонної співпраці і взаємних інвестицій.

Про це пише Комерсант-Україна з посиланням на джерела в секретаріаті Кабміну, причетні до підготовки візиту.

Зокрема, за словами співрозмовника, очікувалося вирішення проблем у роботі польських інвесторів в Україні.

Бесіда голів урядів у форматі тет-а-тет тривала півтори години замість запланованої години, після чого вони ще годину спілкувалися за участі міністрів.

Перед відльотом до Києва Тимошенко також провела зустріч із президентом Польщі Лехом Качиньским.

Як відомо, за підсумками переговорів Тимошенко заявила, що 14 вересня, за день до проведення другого засідання українсько-польської міжурядової комісії, у Києві відбудеться товариський матч членів урядів.

"Я, наприклад, буду захисником, а воротарем – Луценко (міністр внутрішніх справ)", – сказав журналістам міністр економіки Богдан Данилишин.

Тимошенко уточнила, що матч буде проводитися за особливими правилами і представники Кабмінів будуть грати на полі "єдиною командою".

Українська правда